Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile ilgili yeni gelişme!

İstanbul’da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ‘ev hapsi’ tedbiri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

‘Ev hapsi kaldırıldı’

Ortaç ve Erbil’in avukatlarının müvekkillerinin "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için yetkili mahkemelere sunduğu itiraz dilekçesi değerlendirildi. İki sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması kararlaştırıldı.

Ünlü isimler için hapis isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ayrı ayrı hazırlanan iddianamede, her iki sanığın da "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.

Erbil ve Ortaç hakim karşısına çıkacak

Erbil'in 30 Aralık'ta İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Ortaç'ın ise 24 Aralık'ta İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.