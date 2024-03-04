Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'in mutlu günü
Beşiktaş’ın ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı ile hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğün törenine, iş eğitim ve spor dünyasından ünlü isimler katıldı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 2’nci Başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı İstanbul'da yapılan düğün töreniyle evlendi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün yeni yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı’nın düğün törenine Adalı ve Yücel ailelerinin dışında iş, eğitim ve spor dünyasından önemli isimler katıldı. Beşiktaş yönetimi de törende tam kadro yer aldı.
Çiftin nikâh şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı.