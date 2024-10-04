Beşiktaş evinde 3 golle yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 90+3. dakikada Arthur Masuaku attı. Öte yandan Beşiktaş'ta Ciro Immobile, 27. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Frankfurt, Avrupa Ligi'nde puanını 4'e yükseltti. Geçen hafta da Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş ise henüz puanla tanışamadı. İki maçta iki mağlubiyetle toplam 7 gol yiyen Beşiktaş, -6 averajla 36 takımın bulunduğu UEFA Avrupa Ligi'nde son sırada yer aldı.

Beşiktaş bir sonraki maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Lyon'la karşılaşacak. Frankfurt ise aynı gün sahasında Rigas'ı konuk edecek.