İmamoğlu: Şimdi tüm Türkiye’de bu belayı ortadan kaldıracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği toplu açılış töreninde konuştu. İmamoğlu, “Memleketin başındaki partizanlık belasını İstanbul’dan söküp attık, şimdi sıra tüm Türkiye’de” dedi. Eşitsizliği ortadan kaldırma mücadelesine vurgu yaptı. İmamoğlu, kreşler ve sosyal tesislerin hizmete alınmasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu tebrik etti.

"Parti ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz"

İmamoğlu, konuşmasında, çocukların eğitimine yapılan yatırımları “dünyanın en önemli yatırımı” olarak nitelendirerek, “Parti ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz. Bizim mücadelemiz, bu memleketteki eşitsizliği ortadan kaldırmak” dedi. İstanbul’da partizanlık anlayışını bitirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, bu mücadelenin Türkiye genelinde de devam edeceğini söyledi.

“Vatandaşın parasını vatandaşa harcamak temel ilkemiz”

İBB Başkanı sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, “İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçları karşılamak önceliğimiz. Milletin parasını millete harcayacağız” dedi. Ekonomik krizle mücadele eden vatandaşlara sosyal tesisler ve dayanışmacı projelerle destek olmanın gerekliliğini vurgulayan İBB Başkanı, Bayrampaşa Belediyesi’nin bu yöndeki çalışmalarını övdü.

“İstanbul’da sıfır kreş vardı şimdi 104 kreş var”

Partizanlığa karşı duruşunu yineleyen İmamoğlu, “Bu şehirde ve bu ülkede yaşayan herkes bizim için birdir, eşittir, özgürdür. Eşit paylaşacağız bu memleketin nimetlerini. Bunun başka yolu yok” dedi. Eğitimin önemine de dikkat çeken İmamoğlu, İstanbul’da başlatılan kreş projelerinin bu anlayışın bir parçası olduğunu ifade etti. “Bizden önce İstanbul’da sıfır kreş vardı, şimdi 104 kreşimiz var. En kaliteli eğitimi sunmak zorundayız, çünkü her çocuğumuz eşit şartlarda eğitim almalı” diye konuştu.

“Milletin evlatlarına burs vermekten onur duyuyoruz”

İBB’nin eğitim alanındaki çalışmalarına değinen İmamoğlu, yurt ve burs hizmetlerine de dikkat çekerek, “100 bin gencimize üniversite bursu veriyoruz. Daha önce bu hizmet yoktu. Biz milletin evlatlarına burs vermekten onur duyuyoruz” dedi.

Ayrıca yeni açılan kütüphaneler ve eğitim destek programlarından da bahseden İmamoğlu, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamadan, başka bir eşitlikten söz edemeyiz” dedi.

“Ekrem İmamoğlu yalnız değil”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ise, İBB Başkanı’nın yanında olduklarını vurgulayarak, “Her ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem İmamoğlu halkın sevgisidir. Bu dava halkın iradesine karşı yürütülen bir davadır. Ekrem Başkanımız yalnız değildir” dedi.

"Gidip dilekçemi verdim, cevap bekliyorum"

Program sonrası Bayrampaşalılarla bir araya gelen başkan, gazetecilerin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne duruşmaya katılmak için yaptığı başvuruya ilişkin “Dilekçeyi duyum üzerine mi beklenti üzerine mi verdiniz” sorusu üzerine “İstinaf mahkemesinde hakimlerin, üyelerin daha sağlıklı karar verebilmelerine katkı sunmak için oradaydım. Bu kadar topluma mal olmuş, tartışılan bir olayın, toplumun gündeminden kalkması için bugün oraya gidip başvuruda bulundum. Ben katıldığım bir duruşma talep ediyorum. Konuşalım, ne olacaksa olsun. Milleti meşgul etmeyi bıraksınlar, bu aşamada ben böyle bir kişisel talebi açmayı doğru buldum. Gidip dilekçemi verdim, cevap bekliyorum.” yanıtını verdi.