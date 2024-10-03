Fenerbahçe, deplasmanda 1 puana razı oldu
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe konuk olduğu Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımına konuk oldu.
De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanan ve Dominik Livakovic'in kurtarışları ile damga vurduğu karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Mücadelede Fenerbahçe'nin golünü 71'inci dakikada Dusan Tadic atarken Twente'nin sayısını 29. dakikada Michel Vlap kaydetti.
Bu sonuç sonrası Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde puanını 4'e yükseltti. Hollandayı temsil eden Twente 2 puana yükseldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü evinde İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak.