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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarın da yer alacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi maçta, sarı-lacivertli taraftar da tribünde yer alabilecek.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.

Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.

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