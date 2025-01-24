Beşiktaş Kırklarelispor maçında stadyum değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında oynanacak Beşiktaş Kırklarelispor maçı için stadyum değişikliğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması ikinci müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi sahada oynanacağı daha sonra ilan edilecektir." denildi.

Türkiye Kupası maçının stadyumu değişti

Açıklamada, 4 Şubat Salı günü Beşiktaş ile Kırklarelispor arasındaki karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındığı belirtildi.

Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Kırklarelispor maçının zemin çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’na alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30’da Kırklarelispor ile karşılaşacak. Müsabaka, Tüpraş Stadyumu’ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak." ifadeleri yer aldı.