Beşiktaş ligde 3 maç sonra kazandı
Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazandı. Ligde 3 maç sonra galip gelen siyah-beyazlılar puanını 43'e yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'ın golleri 40. dakikada Salih Uçan ve 55. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi. Konuk ekibin tek sayısını 53. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını yükseltirken, Ankaragücü 22 puanda kaldı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi.
Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise MKE Ankaragücü maçında yedek soyundu.
Siyah-beyazlı ekibin ara dönemde transfer ettiği isimlerden Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı.
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Ahmet Nur Çebi yönetimine tepkisini sürdürdü.
Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların sahaya çıkmasından önce "Yönetim istifa" tezahüratı yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesle müzik verilmesini de ıslıkla protesto etti.