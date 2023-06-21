Beşiktaş, Papara ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci ve siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehtap Ferah katıldı.

Sponsorlukların kulüpler için büyük önemi olduğunun altını çizen Ahmet Nur Çebi, "Ekonominin çok büyüdüğü, sadece stat ve bilet gelirlerinin yeterli olmadığı bir süreç yaşanıyor. Kendilerinin bize verdiği değer gurur kaynağı. Papara firmasıyla önümüzdeki sene de beraber olmak üzere nikahı tazeledik. Bu seferki bir diğerinden biraz daha farklı, üstüne ilave edildi. Geçen sene konçta sponsorumuzdu, bugün kol sponsorluğunda, tek kolumuzda yoluna devam edecek. Yeni çıkan formalarımızla beraber kolda da Papara bizimle beraber olacak. Verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Konçtan, kola, belki yarın daha büyük sponsorluklara inşallah beraber yürüyeceğiz. Ekonomik olarak ülkenin yaşadığı sorunlar, deprem, iki sene önce yaşanan kovid derken kulüpler olarak sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Nefes alabiliyorsak, değerli sponsorlarımız sayesinde alabiliyoruz. Dünya dijital ortama doğru gidiyor, genç nesil dijital ortamı değerlendiriyor, ben hala telefonla oynarken torunuma soruyorum. Beşiktaş camiasının Papara ile ilişkimizi desteklemesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın dün tanıtılan yeni sezon formalarının da gösterildiği basın toplantısında Çebi, "TFF kongresinde de giymeyi düşünüyorum. Görsünler Beşiktaş’ı." sözlerini kullandı. Başkan Çebi, en çok kırmızı formayı beğendiğini de belirtti.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Kulüpler Birliği Toplantısı'nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, 'Beşiktaş umurumda değil, desteğinizi de istemiyorum' sözlerini kullandığı iddia edildi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Federasyon yönetimi ve başkanıyla çok hassas olmamıza rağmen uzun süredir bir huzursuzluk yaşıyoruz. Saklanacak tarafı yok. Mümkün olduğu kadar fikirlerimizi beyan ederken saygısızlık yapmamaya özen gösteriyoruz. Bizim için o makamlar önemli. Bizim ilişkimiz kişisel değil, kurumsal. Bu gözle bakıyorum ve bakmaya devam edeceğim. Ancak bazen konuların şahsileştirildiğini görüyorum. Biraz şahsi bir ifade olmuş. Bu ifadeyi biraz şahsi biraz da kızgınlıkla söyleniş, istemeyerek ağızdan çıkmış bir cümle olarak kabul ediyorum. Başka türlü olma şansı zaten yok. Neden? Niye umursamıyorsunuz, bir göreve talip oluyorsunuz görev TFF başkanlığı, yönetmek için talip oluyorsunuz. Bu kurumun görevi Türk futboluna hizmet etmek. Tek bir görevi var. Türk futbolunun ağası, ağabeyi, paşası olan bir camiayı umursamıyorum diyemezsiniz. Bunun anlık çıkmış bir cümle olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın umursamayan bir TFF başkanı söz konusu olmaz. Sizin göreviniz Türk futboluna hizmet ederken Beşiktaş'a da hizmet etmek birinci vazifeniz. Bundan şikayet edecekseniz, umursamayacaksanız göreve talip olmazsınız. Beşiktaş'ı umursayacağını çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ı umursamamak gibi bir şansı yok, bunu dileyebilir, gönlüden geçebilir ama maalesef böyle bir isteği yerine getirme şansı yok. Umursamak zorunda. Göreve talip, umursayacaktır, Türk futboluna hizmet ederken Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edecektir."

Başkan Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Birbirimizi rencide etmemeliyiz. Yüz yüze bakıyoruz." sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, "Bizler aile dostuyuz, kamuoyu önünde birbirimize değer verdiğimizi hissettirelim sözünü ilk söyleyenlerden biriyim. Kulüpler Birliği'nde böyle bir arzusu olduğunu biliyorum ama bunu tek taraflı isteyemezsiniz. Bu ilişkiler çift taraflı olur. İki taraf da birbirini sevip sayacak. Siz kalkar zafer sarhoşluğuyla, şampiyonluğunuzu konuştuğunuz bir gecede '6 puanda verdim, ne olacak' derseniz, maalesef sizi üzecek cümlelerle muhatap olursunuz. Sayın Başkanın üzüldüğüne üzüldüm, ağabeyimdir, ama kurumsal anlamda '6 puanı da verelim, hatta 3 puanı da verelim' tavrınız üzücü. Diğer camiaları üzücü hareket ederseniz, diğer camialarda size üzücü cevap verir. İnşallah o da bir gün bu yaptığına üzüldüğünü söyler." şeklinde konuştu.

Çebi, "TFF Genel Kurulu'nda yönetime bir isim önerecek misiniz?" sorusunu ise, "Böyle bir talep gelmedi, önermeyi de düşünmüyoruz. Kendileri bu kararları vereceklerdir. Beşiktaş camiasından birilerini arzu ediyorlarsa kendileri bulurlar. TFF'yi yönetecek kişi yönetimini yaparken başkalarına nasıl davranıyorsa bizim camiamıza da aynı şekilde davranır. Beşiktaş'tan birileri olup olmamış çok da önemli değil, Beşiktaş'tan birinin orada olmasına gerek yok. Beşiktaş taraftarı hakkını korumasını, hakkını aramasını bilir. İbra konusuna gelince o gün yaptıklarının ibra edilmesini doğru bulmuyorum ama yapacaklarını dinleyeceğiz, pozitif bir gelişme görürsek kendileriyle yola devam ederiz. Gidişatı bir görmemiz gerek. Ne görürsek, onu gösteririz. Cevabımız bu kadar basit." şeklinde yanıtladı.

Başkan Çebi, transfer gündeminde isimleri sık geçen Gedson Fernandes ve Saiss hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"İkisi de benim kıymetli futbolcum. Geçen sene ki başarıları da ortada. Gedson'un müthiş bir çıkışı oldu. Dünyanın başta Premier Lig olmak üzere gözü Gedson'un üzerinde. Verip çekeceğimiz ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmak mümkünken, Gedson'un daha da başarılı olacağını, daha da iyi para kazandıracağını düşündüğüm için gönlüm el vermiyor. Talepler var, görüşmeler yok. Taleplere soğuk bakıyoruz ama zaman ne gösterir bilemiyoruz. Kendisi de çok gitme taraftarı değil. Kendisi gitmek için kapınızı çok çalmıyorsa onunla yola devam etmeyi tercih ediyoruz. Saiss geçen sene Dünya Kupası'nda çok başarıl bir süreç geçirdi, lider karakterli bir oyuncumuz, Kendisine yola devam etmeyi arzu ettiğimizi söyledim. Gelen talepler var, kendisi de 'Uygun şeyler olursa yolumu açar mısınız dedi, ama olmazsa Beşiktaş'a zarar veremem' diyor. Kamuoyu Saiss ve Gedson için beklemek zorunda. İki tarafın da, benim de hocanın da görüşü yola devam etme yönünde ama yarın ne olur bilmiyoruz."

"Papara markasını Beşiktaş markasıyla örtüşür görüyoruz"

Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci de Beşiktaş ile iş birliklerini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada olmak her zaman benim için ayrı. Beşiktaş gibi köklü bir takıma, bizim gibi yeni bir şirketin sponsor olabilmesi bizim için büyük gurur kaynağı. Papara markasını Beşiktaş markasıyla örtüşür görüyoruz. Ortak değerlerin olduğunu görüyoruz. Papara'nın sloganı 'Banka değil papara', buradan yola çıkarak 'Sponsor değil papara' reklam filmimizi hayata geçirdik. Çok beğenildi. 'Bırakmam seni Türkiyem' kampanyasını uygulamamıza ekledik. Bu iş birliğini genişletmeye karar verdik. Bu sene konç ve kol sponsoru oluyoruz. Bu kez iki senelik anlaşma yaptık. Papara çok hızlı büyümeye devam eden bir şirket, ivmemizi kaybetmezsek bu sponsorlukları daha da büyütmek istiyoruz. Ayrıca bir Beşiktaş kart ürününü duyuruyoruz. Beşiktaş kart, papara kartların ayrıcalıklarının tamamın sahip olmakla beraber, kartal yuvalarında taraftarlara indirimler sağlıyor, forma ve maç bileti kazanabilme şansları sağlıyor."

Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Ferah ise, "120 yıllık armamızın, iş birlikleriyle artması bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki günlerde de başka kurumlarla girdiğimiz önemli iş birliklerinin müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.