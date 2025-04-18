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Beşiktaş seçim günü ve saatini duyurdu

Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulu, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da çoğunluk sağlanamazsa 11 Mayıs Cumartesi günü aynı saatte Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak.

Haber Merkezi
AA
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Beşiktaş seçim günü ve saatini duyurdu
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağan seçimli genel kurul toplantısı 4 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacaktır. 4 Mayıs Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantı gündeminde başkanlık divanı seçiminin yanı sıra adayların programlarını takdimi, başkan ve yönetim kurulu ile denetim, disiplin, üyelik ve sicil kurulunun seçiminin yapılacağı belirtildi.

Öte yandan tüzük gereği, sicil numarası 49935'e kadar olan (49935 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar ödemiş olan üyelerin olağan seçimli genel kurul toplantısına katılabileceği aktarıldı.

Seçimli genel kurula misafir kabul edilmeyeceği de kaydedildi.

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