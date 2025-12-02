  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş, Veli Kavlak ile yolları ayırdı
Takip Et

Beşiktaş, Veli Kavlak ile yolları ayırdı

Beşiktaş Kulübü, U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Veli Kavlak ile yolları ayırdı
Takip Et

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Spor
2 Aralık 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi! ZTK bugün hangi maçlar var?
2 Aralık 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi! ZTK bugün hangi maçlar var?
Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı
Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı
Galatasaray, Yasin Kol için TFF'ye gidiyor: Hakem maçın çok önüne geçti
Galatasaray, Yasin Kol için TFF'ye gidiyor
İskenderunspor teknik direktör Gökhan Zan ile anlaştı
İskenderunspor teknik direktör Gökhan Zan ile anlaştı
Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, derbiyi izlemeye gitti, taraftarlar tepki gösterdi! Paylaşımlarını sildi
Kocaelisporlu Serdar Dursun derbiyi izlemeye gitti, taraftarlar tepki gösterdi: Paylaşımlarını sildi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde puanlar paylaşıldı
Derbide puanlar paylaşıldı