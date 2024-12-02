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Beşiktaş'a geçeceği iddia ediliyordu: Ertuğrul Sağlam o iddialara yanıt verdi

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, adının Beşiktaş ile anılması hakkında, "Bizim burada taraftarlarımıza, camiamıza verdiğimiz bir söz var. Bu sözü yerine getirmeden de buradan ayrılmayacağım" dedi.

İHA
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Beşiktaş'a geçeceği iddia ediliyordu: Ertuğrul Sağlam o iddialara yanıt verdi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla devam etti.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş söylentilerine de cevap verdi. Sağlam, "Bizim Beşiktaş’ta 8 senemiz geçti. Hayatımızda kazandığımız bir çok şeyde Beşiktaş’ın yeri var. Hep de özel bir yerde olacak Beşiktaş bizim için. Geçtiğimiz sezon da böyle bir söylenti oldu. Hatta o daha ciddiydi ama bizim burada taraftarlarımıza, camiamıza verdiğimiz bir söz var. Bu sözü yerine getirmeden de buradan ayrılmayacağımın sözünü verebilirim. Camiamızın, taraftarımızın 15 yıllık özlemine son vereceğiz. Geçen sene işi bitirememiştik" ifadelerini kullandı.

"Rakibimizi ciddiye alacağız"

Gelecek hafta oynanacak yeni Malatyaspor maçının ciddiyetinin farkında olduklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "3 puanlı sistemde 3 maçı üst üste kazanan takım 7 basamak üste çıkabiliyor. Üst üste kazanarak istediğimiz puanlara geldik. O mesafeyi aşmış olmanın baskısını üzerimizden artık kazanarak atmak istiyoruz. Dikkatli olmazsak sürprizlerle karşılaşabiliriz. Oyuncularımdan da özellikle bu maçı çok ciddiye almalarını istedim. Ben Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçını izledim. Malatyaspor’un sezon başı ile şu an arasında çok fark var. İyi genç oyuncuları da var ve yavaş yavaş gol de atmaya başladılar. Ciddi bir şekilde galip gelmek istiyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

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