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Süper Lig'de 13. haftanın VAR kaydı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Eyüpspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının VAR kaydını açıkladı.

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Süper Lig'de 13. haftanın VAR kaydı açıklandı
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TFF, Süper Lig’in 13. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını açıkladı. Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçının VAR kaydı Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaşılırken alınan kararlar şöyle:

- Eyüpspor - Çaykur Rizespor müsabakasının 90+1. dakikasında hakem Ali Şansalan Eyüpspor lehine faul verirken, Amir Hadziahmetovic’e sarı kart gösterdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Şansalan, Hadziahmetovic’in Melih’e kural dışı müdahalede bulunduğu gerekçesiyle sarı kartı iptal etti ve doğrudan kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.

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