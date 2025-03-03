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Beşiktaş'ın arması değişti! Yeni logo tanıtıldı: İşte yapılan değişiklikler...

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla kulüp armasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın arması değişti! Yeni logo tanıtıldı: İşte yapılan değişiklikler...
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş 122'nci yaşını kutluyor.

'Bereket Jimnastik Kulübü' ismiyle 3 Mart 1903'te kurulan kulüp, bugüne özel armasını yeniledi. 

Beşiktaş, armasını yenilediğini sosyal medya hesaplarından "122 yıllık asalet" notuyla paylaşılan videoyla açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Şanlı armamız, Kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir.122.kuruluş yıl dönümümüzde taraftarlarımızın beğenisine sunulan yenilenen armamızda yapılan düzenlemeler şöyle:

Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız Arma ile aynı form üzerine çizildi.

122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı.

Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi.

Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu.

"B", "J" ve "K" harfleri aynı boyuta ve "1", "9", "0" ve "3" rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

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