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Hüseyin Yücel: 10 milyon Euro'yu pazartesi gününden itibaren kulübümüze bağışlayacağım

Beşiktaş eski Başkanı Hüseyin Yücel, seçim döneminde söylediklerinin arkasında olduğunu dile getirerek, "Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi gününden itibaren kulübümüze bağışlayacağım" dedi.

Haber Merkezi
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Hüseyin Yücel: 10 milyon Euro'yu pazartesi gününden itibaren kulübümüze bağışlayacağım
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Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Beşiktaş eski Başkanı Hüseyin Yücel, "Bugün divana sizin karşınıza çıkmaya geldim. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Ben dahil tüm yetkililer kulübümüz menfaati için hukuk karşısında hesap vermeliler. Beşiktaş’ın bir kuruşuna dahi göz koyan varsa ilk olarak karşısında beni bulacaktır. Ben artık ileriye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Başkanımızın yaptığı birlik, beraberlik çağrısından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzde seçim süreci var. Ben, başkanımızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek önerim Beşiktaş’ın iyiliğini düşünerek hareket etmesi olur" diye konuştu.

"10 milyon Euro'yu kulübümüze bağışlayacağım"

Kulüpten alacaklarını bağışlayacaklarını ifade eden Yücel, "Başkanımıza ve yönetim kuruluna daha öncede söylemiştim. Seçim öncesinde başkan seçilsem de seçilmesem de bunu gerçekleştireceğimi söylemiştim. Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi gününden itibaren kulübümüze bağışlayacağım. Geçmişi artık geride bırakarak ileri dönük adımlar atma vaktidir. Ben de hep buradayım. Saklanmıyorum, kaçmıyorum. Burası benim her zaman sığınacağım liman olacaktır. Buraya hesap sormaya da hesap vermeye de günü geldiğinde geleceğim" şeklinde konuştu.

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