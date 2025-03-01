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Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL

Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla borcunun 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL
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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sebebiyle ertelenen 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla borcunun 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL olduğunu açıkladı.

Camianın zihniyetini değiştirmesi gerektiğini, aksi takdirde sadece geçmişi tartışmakla zaman harcanacağına değinen Gökhan Tiryaki, eski başkan Hüseyin Yücel'e yaklaşık 1.2 milyar TL borcunun olduğunu da aktardı.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'e cevap olarak ise Tiryaki, "Biz gereken görüşmeleri yaptık ve MASAK'A gitmesinin gerekli olmadığını düşünüyoruz" dedi.

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