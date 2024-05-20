Beşiktaşlı futbolcu Jean Onana'ya silahlı saldırı
Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiralık olarak gönderdiği futbolcusu Jean Onana, Pazar gecesi araba hırsızlarının saldırısına uğradı. Suçlular, arabayı çalamadı ancak ateşli silah kullanarak Onana'yı hedef aldı. Onana ve takım arkadaşı Moumbagna yara almadan kurtuldu.
Beşiktaş'a sezon başında katılan ve ara transfer döneminde Marsilya'ya kiralık olarak giden Jean Onana ölümden döndü.
Europe 1'in haberine göre, Fransız futbolcunun Pazar gecesi 04.00 sularında araba hırsızlarının saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü.
Suçluların arabayı çalmayı başaramadıkları ancak ateşli silah kullandıkları kaydedildi.
Araçlarında çok sayıda kurşun deliği bulunduğu kaydedilirken, Jean Onana ve takım arkadaşı Moumbagna'nın yaralanmadığı bildirildi.
Araba hırsızlarının olay yerinden hızlıca kaçtığı ve emniyet güçleri tarafından arandığı aktarıldı.