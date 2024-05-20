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Yunan ekibinden şok karar: Samet Akaydın, Atatürk paylaşımı sonrası kadro dışı

Panathinaikos'ta forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Atatürk'ün bulunduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Panathinaikos Kulübü, bu paylaşımının ardından Samet Akaydın'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Yunan ekibinden şok karar: Samet Akaydın, Atatürk paylaşımı sonrası kadro dışı
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Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos'ta forma giyen Milli futbolcu Samet Akaydın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk'ün yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Panathinaikos Kulübü ise Samet Akaydın'ı paylaşımını kaldırması yönünde uyardı.

Samet Akaydın, Atatürk paylaşımını kaldırmayınca kadro dışı bırakıldı.

Yunan basınında yer alan habere göre Samet Akaydın, kadro dışı kararının ardından Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Samet Akaydın'ın paylaşımı şu şekilde:

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