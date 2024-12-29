  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Sandıklar kapandı: İşte ilk sonuçlar...
Takip Et

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Sandıklar kapandı: İşte ilk sonuçlar...

Beşiktaş'ta başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarıştığı olağanüstü kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Saat 17.00'de oy verme işlemi sona ererken, 13 bin 158 kongre üyesinin katılımıyla kulüp, olağanüstü seçim rekorunu kırdı. - İlk 5 sandıkta Serdal Adalı'ya 1468, Hüseyin Yücel'e 705 oy çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Sandıklar kapandı: İşte ilk sonuçlar...
Takip Et

Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını bugün seçiyor. Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu.

Oy verme işlemi sona erdi

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı. Ardından saat 17.00'de sona erdi ve kapılar kapandı.

Olağanüstü seçime rekor katılım

Saat 17.00 itibarıyla başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 13 bin  158 kongre üyesi oy kullandı.

Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırdı.  

3 Aralık 2023’te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti.

İlk sandık sonuçları


1. SANDIK;

Serdal Adalı: 281

Hüseyin Yücel: 148

2. SANDIK;

Serdal Adalı: 298

Hüseyin Yücel: 124

3. SANDIK;

Serdal Adalı: 290

Hüseyin Yücel: 168

4. SANDIK;

Serdal Adalı: 286 

Hüseyin Yücel: 145

5. SANDIK;

Serdal Adalı: 313

Hüseyin Yücel: 120

İLK 5 SANDIK
Serdal Adalı: 1468 (yüzde 67.6)
Hüseyin Yücel: 705 (yüzde 32.4)
Toplam Açılan Sandık: 5/25

Adalı ve Yücel'den birlik mesajı

Genel kurulda oy sayma işlemlerine geçilirken, tribünlerde yer alan genel kurul üyeleri ‘Adalı, Yücel el ele, hep beraber tribüne’ şeklinde tempo tuttu.

Genel kurul üyelerinin tezahüratlarının ardından iki başkan adayı salonun ortasında bir araya geldi.

İki başkan adayı el ele tribünlerin önüne gelirken, bu hareket salonda büyük alkış aldı.

Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

İmamoğlu, Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'e açtığı tazminat davasını kazandıİmamoğlu, Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül'e açtığı tazminat davasını kazandıGündem

 

CHP'den 'Köfteci Yusuf' çıkışı: Dün itibarsızlaştırdınız, bugün ihya ediyorsunuzCHP'den 'Köfteci Yusuf' çıkışı: Dün itibarsızlaştırdınız, bugün ihya ediyorsunuzGündem

 

Spor
Fatih Terim, Al Shabab'daki ilk maçında galibiyetle başladı
Fatih Terim, Al Shabab'daki ilk maçında galibiyetle başladı
Fatih Terim transferde rotayı belirledi: Fenerbahçe'den iki ismi istiyor
Fatih Terim transferde rotayı belirledi: Fenerbahçe'den iki ismi istiyor
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Hüseyin Yücel mi, Serdal Adalı mı?
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oylar kullanılıyor
Fatih Terim, Al-Shabab ile anlaştı! İşte sözleşme detayları...
Fatih Terim, Al-Shabab ile anlaştı! İşte sözleşme detayları...
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan nişanlandı, annesi ateş püskürdü: 'Yakıştıramıyorum'
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan nişanlandı, annesi ateş püskürdü: 'Yakıştıramıyorum'
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık için yarışacak
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık için yarışacak