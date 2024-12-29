Beşiktaş'ta başkanlık seçimi! Sandıklar kapandı: İşte ilk sonuçlar...

Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını bugün seçiyor. Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu.

Oy verme işlemi sona erdi

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı. Ardından saat 17.00'de sona erdi ve kapılar kapandı.

Olağanüstü seçime rekor katılım

Saat 17.00 itibarıyla başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel de dahil olmak üzere 13 bin 158 kongre üyesi oy kullandı.

Siyah-beyazlılar bu rakamla olağanüstü seçime katılım rekorunu kırdı.

3 Aralık 2023’te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti.

İlk sandık sonuçları



1. SANDIK;

Serdal Adalı: 281

Hüseyin Yücel: 148

2. SANDIK;

Serdal Adalı: 298

Hüseyin Yücel: 124

3. SANDIK;

Serdal Adalı: 290

Hüseyin Yücel: 168

4. SANDIK;

Serdal Adalı: 286

Hüseyin Yücel: 145

5. SANDIK;

Serdal Adalı: 313

Hüseyin Yücel: 120

İLK 5 SANDIK

Serdal Adalı: 1468 (yüzde 67.6)

Hüseyin Yücel: 705 (yüzde 32.4)

Toplam Açılan Sandık: 5/25

Adalı ve Yücel'den birlik mesajı

Genel kurulda oy sayma işlemlerine geçilirken, tribünlerde yer alan genel kurul üyeleri ‘Adalı, Yücel el ele, hep beraber tribüne’ şeklinde tempo tuttu.

Genel kurul üyelerinin tezahüratlarının ardından iki başkan adayı salonun ortasında bir araya geldi.

İki başkan adayı el ele tribünlerin önüne gelirken, bu hareket salonda büyük alkış aldı.

Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç