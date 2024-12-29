CHP'den 'Köfteci Yusuf' çıkışı: Dün itibarsızlaştırdınız, bugün ihya ediyorsunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, hazırladığı yazılı basın açıklamasında "Tarım Bakanlığı ve Et ve Süt Kurumu’nun birbiriyle çelişen, günü kurtarmaktan öteye gidemeyen uygulamaları tarım sektörünü ve halkın güvenini her geçen gün daha da zedeliyor" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Adem, "Daha geçtiğimiz aylarda kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalıştığınız bir firmaya bugün özel ithal et servisi yapıyorsunuz. Bu milletin üreticisi, esnafı ve tüketicisiyle alay edercesine yürütülen bu yönetim anlayışını kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç gün öncesine kadar domuz eti tartışmalarıyla gündem olan bir firma, bugün ESK’nın ithal et sevkiyatında ‘arka kapı diplomasisi’ ile destekleniyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Köfteci Yusuf’a yaptığı et satışıyla ilgili haberler kamuoyuna yansımıştı. Diğer işletmelere et satışı yapılmazken, Köfteci Yusuf’a 2 TIR (40 ton) ithal et satıldığı ortaya çıkmıştı. Bu satış işleminin ESK içinde bile gizli tutulması dikkat çekmişti.

Kimden neyi saklama çabasıdır?

Ancak bu kez, iz kaybettirmek amacıyla satılan etler doğrudan Köfteci Yusuf’un Bursa Yenişehir’deki üretim tesisine teslim edilmedi. Bunun yerine, önce ESK’nın Sakarya’daki kombinasına indirildi, ardından başka bir tıra yüklenerek Bursa Yenişehir’deki üretim tesisine ulaştırıldı! Satış işlemlerinin Sakarya’dan Bursa’ya dolaylı yollarla yapılması, kimden neyi saklama çabasıdır? Eğer halkın kaynaklarını adil bir şekilde yönetemiyorsanız, bu kurumu kimlerin çıkarına çalıştırıyorsunuz?

"İtibarsızlaştırdığınız bir firmayı bugün ihya etmeye çalışıyorsunuz"

Bu ülkede: Üretici, alın terinin karşılığını alamıyor. Esnaf, iş yapamaz hale geliyor. Tüketici, gıda fiyatlarına ulaşamıyor. Ama Tarım Bakanlığı, ne üreticiyi ne esnafı ne de tüketiciyi düşünüyor. Dün itibarsızlaştırdığınız bir firmayı bugün ihya etmeye çalışıyorsunuz. Bu milletin çiftçisine, esnafına ve halkına verecek hiçbir şeyiniz kalmadı.

"Kaybettiğiniz güveni geri kazanmanız mümkün değildir"

Tarım Bakanlığı ve Et ve Süt Kurumu’na sesleniyoruz: Şeffaf olun! Halkın kaynaklarını, bu milletin hakkını koruyarak yönetin. Üretimi destekleyen, adil bir düzen kurun. Aksi halde, bu keyfi ve günübirlik yönetim anlayışınızla, kaybettiğiniz güveni geri kazanmanız mümkün değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ve milletimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”