Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv kararı! UEFA talebi kabul etti
Beşiktaş, UEFA'ya yaptığı talep sonrası Maccabi Tel Aviv maçı için İsrail heyetinden ayrı bir alan talep etti. Siyah beyazlı kulübün isteği kabul edilerek kulüp yetkililerine farklı izleme alanları ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen kentinde konuk etti
Beşiktaş heyeti, İsraillilerle bir araya gelmedi
Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.
UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.
Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı
Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.
Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.
İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.
Necip Uysal takımını yalnız bırakmadı
Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da takımını yalnız bırakmadı.
Tedavisi devam eden siyah-beyazlı oyuncu, kadroda yer almamasına rağmen maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınmayı takip etti.