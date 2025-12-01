Bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi canlı maç takvimi: saat kaçta, hangi kanalda?

Öne çıkan karşılaşma, akşam saatlerinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi. Aynı puana sahip ekiplerin kapışması öncesinde gün boyu TRT Spor’da özel yayınlar ve stüdyo programları bulunuyor.

Ayrıca beIN Sports ve S Sport kanal ailesi de Avrupa liglerinden maçları futbolseverlerle buluşturuyor.

1 ARALIK PAZARTESİ MAÇ YAYIN TAKVİMİ

- 07:00 — UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar — TRT Spor

- 10:15 — Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Klip — TRT Spor

- 13:00 — Aktüel Futbol — TRT Spor

- 16:00 — Türkiye (K) - Arnavutluk (K) — TRT Spor

- 17:00 — Türkiye (K) - Arnavutluk (K) — TRT Spor

- 18:00 — Gündem Futbol — TRT Spor

- 19:00 — Stadyum — TRT Spor

- 20:00 — Fenerbahçe - Galatasaray — beIN Sports 1

- 20:00 — Samsunspor - Alanyaspor — beIN Sports 2

- 20:00 — Adana Demirspor - Hatayspor — TRT Spor

- 20:45 — Stadyum — TRT Spor

- 21:00 — Adana Demirspor - Hatayspor — TRT Spor

- 22:00 — Stadyum — TRT Spor

- 22:45 — Bologna - Cremonese — S Sport Plus

- 22:45 — Bologna - Cremonese — S Sport 2

- 23:00 — Rayo Vallecano - Valencia — S Sport Plus

- 23:00 — Rayo Vallecano - Valencia — S Sport

DERBİ: FENERBAHÇE - GALATASARAY NE ZAMAN?

- Maç saati: 20:00

- Yayın: beIN Sports 1 (HD)

- Ön yayın ve analiz: Gün boyu TRT Spor stüdyo programları

Bugün maç var mı, hangi kanalda sorusunun cevabı yukarıdaki listede yer alıyor. Günün önemli mücadeleleri ve stüdyo programları, futbolseverlere dolu dolu bir yayın akışı sunuyor. Maç saatlerine göre plan yaparak beIN Sports, TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.