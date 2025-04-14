Bursaspor’un Süper Lig yürüyüşü başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Süper Lig’de şampiyon unvanı olan 6 kulüpten biri olmasına karşın yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 3. Lig’e kadar düşen Bursaspor, yaşadığı kötü günleri geride bıraktı. Sezon başında Enes Çelik’in başkanlığında yeniden yapılanan yönetimin çalışmaları ile şehirde oluşturulan birlik ve beraberlik ruhu şampiyonlukla taçlandı. Bursaspor Nesine 3. Lig’deki ilk sezonunda bitime 2 hafta kala Artvin Hopaspor’u Balıkesir’de 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı ve Nesine 2. Lig’e yükseldi. Bursaspor’un camiası ile birlikte yeniden hayat bulduğu şampiyonluğun mimarı Başkan Enes Çelik açıklamasında, “Başarımızdaki en büyük pay, hiç şüphesiz ki ilk günden itibaren bizi Türkiye’nin gündeminden düşürmeyen büyük Bursaspor taraftarıdır. Hedefimiz olan ilk basamağı, Bursa’daki birlik ve bütünlüğü sağlayarak hep birlikte başardık. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen değerli bakanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, siyasi parti il başkanlarımıza ve iş insanlarımıza teşekkür ziyareti gerçekleştirerek bize yakışan vefayı göstereceğiz. En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz. Özellikle de gençlerimiz, çocuklarımız sevinmeyi çok hak ediyorlar; sonuna kadar da haklarıdır. Ancak şunun bilinmesini istiyorum ki, bizim daha çıkmamız gereken 2+1 basamak var ve yarından itibaren tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla, daha ciddiyetle, bu seneden de dersler çıkararak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Güzel günler göreceğiz çocuklar!”

Şampiyonluk için Bursaspor’u kutlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise Güzel günler göreceğiz çocuklar!” başlığıyla yaptığı açıklamada “Sporcularımızı, teknik ekibi ve başta Yönetim Kurulu olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu yürüyüş, uzun soluklu bir yürüyüş. Aynı inanç ve azimle, tüm Bursa omuz omuza Süper Lig yürüyüşümüze devam edecek, kentimizi yeniden Avrupa’da temsil eden bir Bursaspor için üzerimize düşen ne varsa yapmayı sürdüreceğiz. Yeni sezon kombinesini almayan kalmasın!” ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un Adım adım Süper Lig’e yükseleceğini vurgulayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da “2024-2025 Sezonu 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan şehrimizin gururu Bursaspor’umuzu gönülden tebrik ediyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yönetimimizi ve her koşulda takımlarına destek olan büyük Bursaspor taraftarını kutluyorum. İnanıyorum ki Bursaspor’umuz kentimizin inancı ve desteği ile en kısa sürede hak ettiği yer olan Süper Lig’e emin adımlarla yürüyecektir” dedi.

“Bursaspor bizim yeşil çizgimiz”

Bursaspor’un şampiyonluğu sonrası şehirdeki STK ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’deki diğer spor kulüpleri ve siyasilerden de çok sayıda tebrik mesajı yayınladı. Bursa Ticaret Borsası “2. Lig’e yükselen şehrimizin gururu Bursaspor’umuzu yürekten kutluyoruz. Bu önemli başarıda emeği geçen sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri ve her koşulda takımının yanında olan büyük Bursaspor taraftarını tebrik ediyoruz” ifadelerini kullanırken, İMSİAD Başkanı Şeref Demir “İnanıyoruz ki Bursaspor’umuz, bu yükselişini sürdürecek ve Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir” dedi.

Bursaspor’un forma sponsorlarından Togg “Şampiyon Bursaspor’u gönülden kutluyoruz. Bursaspor bizim yeşil çizgimiz diyor, başarılarının devamını diliyoruz” derken, Yörsan ise “Gönlümüzün şampiyonu ligin de şampiyonu oldu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca TİKA Başkanı Serkan Kayalar da Bursaspor’un şampiyonluğunu tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu kararlı yürüyüş onu ait olduğu Süper Lige çıkaracak. Çocukluğumuzun anılarında Bursaspor’un yeri ayrıdır. Taraftarı ile sadece ülkemizin değil dünyanın da en özel spor kulüplerindendir. Tebrikler Yeşil Timsahlar” dedi.