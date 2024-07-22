Karagümrük transferi duyurdu: Can Keleş, Beşiktaş'ta
Son dakika haberi... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Beşiktaş, Can Keleş'i kadrosuna kattı. Karagümrük, kanat oyuncusu Can Keleş'in Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kamuoyuna duyuru Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz."
Kamuoyuna duyuru— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 22, 2024
Oyuncumuz Can Keleş’in Beşiktaş’a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederiz. pic.twitter.com/nrT0s5PTpq