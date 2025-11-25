CANLI İZLE: Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA)

Trendyol Süper Lig’in şampiyon adayı Galatasaray, son maçında aldığı 3 puan ile hem derbiye hem de Şampiyonlar Ligi maçına moralli girdi. UCL’de başarılı gidişatıyla dikkat çeken sarı - kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’yi ağırlayacak. Maç saati yaklaşırken futbol tutkunları “Galatasaray CANLI İZLE” aramalarına yoğunlaşmış durumda.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 5. haftasındaRAMS Park’ta ağırlıyor. Kritik karşılaşmada sarı‑kırmızılılar taraftar desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Saint‑Gilloise grupta iddiasını sürdürmek istiyor. İşte GS – Union SG maçı tarih, saat, yayın bilgisi ve detaylar…

Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi 25 Kasım 2025 Salı günü RAMS Park’ta oynanacak.

Galatasaray – Union SG maçı saat kaçta?

Karşılaşma Türkiye saati ile 20:45’te başlayacak.

Galatasaray – Union SG maçı hangi kanalda?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Maçın hakemleri

UEFA’nın duyurusuna göre maçta İspanyol hakem Sanchez düdük çalacak. Yardımcıları Raul Cabanero ve Inigo Prieto. Dördüncü hakem Alejandro Muniz Ruiz. VAR’da Carlos del Cerro Grande, AVAR’da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

• 25 Kasım | Galatasaray – Union Saint‑Gilloise | 20:45

• 9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray | 23:00

• 21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid | 20:45

• 28 Ocak | Manchester City – Galatasaray | 23:00

Galatasaray’ın gruptaki son maçları

• Eintracht Frankfurt: 5‑1 mağlubiyet

• Liverpool: 1‑0 galibiyet (gol: Victor Osimhen)

• Bodo/Glimt: 3‑1 galibiyet

• Ajax (deplasman): 3‑0 galibiyet – toplam puan: 9