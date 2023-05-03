Chris Singleton kimdir? Anadolu Efes'in yıldızı korkuttu

Basketbolda Anadolu Efes’in 33 yaşındaki yıldız oyuncusundan korkutan haber.

Amerikali profesyonel oyuncu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. Singleton'ın durumu nasıl, ünlü oyuncuya anjiyo yapıldı.

Yoğun bakımda kontrolleri süren Chris Singleton’ın sağlık durumu hakkında, Anadolu Efes’ten şu açıklama yapıldı;

“Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton’ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.”

Christopher Carl Singleton kimdir?

Christopher Carl Singleton, 21 Kasım 1989'da doğdu. Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusudur.

Anadolu Efes'te, Uzun forvet pozisyonunda oynamaktadır. 2011 NBA Seçmeleri'nde Washington Wizards tarafından 18. sırada seçildi.

8 Temmuz 2020 tarihi itibari ile 1 senedir formasını giydiği Anadolu Efes ile sözleşmesini son yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıl daha uzatıldı. Anadolu Efes ile geçirdiği 1 sezonda takımına 7,8 sayı, 4,4 ribaund, 1,0 asist, 1,3 top çalma ve 10,5 verimlilik puanı ortalaması ile oynadı.