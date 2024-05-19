Cristiano Ronaldo, Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeye geliyor

Dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo Türkiye’ye geliyor.

Gerçek Gündem’in haberine göre Ronaldo, iş insanı Ali Sabancı ile birlikte Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini takip edecek.

2013'te Galatasaray'a karşı oynamıştı

Derbi saatinde Rams Park’ta olacak Sabancı ve Ronaldo’nun maçı Pegasus Locası’ndan takip edeceği bildirildi.

Bir dönem Real Madrid’de forma giyen Ronaldo, 9 Nisan 2013’de UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında oyuncu olarak Rams Park çimlerine çıkmıştı. (O dönemki ismiyle Türk Telekom Arena)

Sarı kırmızılılar o maçtan 3-2 galip ayrılmıştı. Eflatun beyazlıların 2 golünü de Ronaldo kaydetmişti.

17 Eylül 2013 tarihindeki Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında yine Rams Park’a gelen Ronaldo’lu Madrid, sahadan 6-1 galip ayrılmıştı. Portekizli süper yıldız, o maç 3 gol atarak hat-trick yapmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında, bugün saat 19:00’da Rams Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Maçı Arda Kardeşler yönetecek, VAR’da ise Fabio Maresca görev alacak.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılırsa şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyacak.