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Deprem sonrası gözler TFF'ye çevrildi: Ligler ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig maçlarının hafta sonunda planlandığı gibi oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Deprem sonrası gözler TFF'ye çevrildi: Ligler ertelenecek mi?
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UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen gala yemeğinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından liglerle ilgili herhagi bir erteleme kararı olmadığını belirtti.

Konuya ilişkin Otyakmaz, "Öyle bir belirsizlik var gibi gözüküyor ama bizim öyle bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı gibi devam edecek. Olağanüstü bir şey olur, il güvenlik kururulundan bir tavsiye gelirse ayrıca değerlendiririz. Şu anda programımızda devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Mecnun Otyakmaz ayrıca, "Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun. Böyle bir günde olması da bizi gerçekten üzdü. Allah'tan tatildi, çocuklar sokaktaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"2026'da bir final karşılaşmamız var. 2027'de bir final ve 2032'de Avrupa şampiyonası organize edilecek. Gelişlerimiz ve gidişler çok olacak. UEFA ve TFF arasındaki görüşmelerde İstanbul'da bir merkezin olmasının çok iyi olacağı konuşuldu."

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