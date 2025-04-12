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Divan Kurulu'nda açıklandı: Beşiktaş’ın borcu 15 milyar lirayı aştı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı’nda siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğu açıklandı.

Haber Merkezi
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Divan Kurulu'nda açıklandı: Beşiktaş’ın borcu 15 milyar lirayı aştı
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Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğu duyuruldu.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu kaydetti.

Açıklanan raporda siyah-beyazlı kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakit ve benzerinin düşmesinin ardından net borcunun ise 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu ifade edildi.

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