Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı: Yüzde 4.8’i yabancı yatırımcılara satıldı

Fenerbahçe, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu 12 milyon adet B Grubu payı yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yüzde 4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre pay satış fiyatı 46,10 TL oldu.

İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı yüzde 62,27’ye düştü.