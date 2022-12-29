Efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayata veda etti

Futbolun efsane ismi Pele, 82 yaşında Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.



Kolon kanseri tedavisi gören Pele, ailesiyle birlikte hastanede Noeli geçirmişti. Pele'nin oğlu babasının son durumunu twitter üzerinden paylaşmıştı.

Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz yıl kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane, taburcu edildikten sonra yaptığı açıklamada, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Uzaktan yakından hayatımı tamamlayan hepinize teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Futbolun yaşayan efsanesiydi

Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olarak tarihe geçti.

Gerçek ismi Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 23 Ekim 1940'da doğdu, Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pele oldu.

1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'na girdi.



Pele; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "En iyisi" olarak nitelendirildi. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı.





16 yaşında Brezilya milli futbol takımında oynamaya başladı. 17 yaşında, 1958 Dünya Kupası finallerinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu ünvanına kavuşturdu.



1970 Dünya Kupası'nda dört gol yedi asistle oynayarak üçüncü şampiyonluğun merkezinde yer aldı. 14 yıllık milli takım kariyerinde üç Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) kazandı ve tarihte bunu başarabilen tek futbolcu oldu. 1962'de kulübe tarihinin ilk Libertadores kupasını kazandırdı, ardından 1963'te tekrar şampiyon oldu.



Libertadores şampiyonu olarak oynadığı iki Kıtalararası Kupa finalinde (1962, 1963) sırasıyla Benfica ve Milan'a karşı oynadığı dört maçta dokuz gol attı; Santos iki finali de kazandı. Kariyerinin son iki yılını New York Cosmos'ta geçirdi ve giydiği on numaralı forma emekliye ayrıldı.



1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "Yüzyılın atleti" seçildi. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza attı. Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha sahip oldu. 30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pele tam 92 maçta da hat-trick yaptı.



Emekliliğinden sonra futbol elçisi olarak yer aldığı etkinliklerin yanı sıra UNICEF için çalıştı. Yoksulluğun azaltılması ve imkanı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pele, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı.Pele aynı zamanda 2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan futbolcu özelliği de taşıyor.