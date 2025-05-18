  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Şampiyonluğa 1 kala... Galatasaray kupa için sahaya çıkıyor
Takip Et

Şampiyonluğa 1 kala... Galatasaray kupa için sahaya çıkıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında bu akşam önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Kayserispor'dan en az 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğu ilan edecek ve 5.yıldızı takacak. Cimbom'da kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un da 11'i netleşti. Tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği kadroyu belirledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şampiyonluğa 1 kala... Galatasaray kupa için sahaya çıkıyor
Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam, Bellona Kayserispor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1 puan alması durumunda lig şampiyonluğunu da matematiksel olarak garantileyecek.

Bu sonuçla Aslan, üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazanacak ve formasına 5. yıldızı takacak.

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden ve sonrasında çıktığı 8 maçtan da üstün ayrılan Galatasaray, bol gollü galibiyetle Aslantepe'de tam bir bayram yaşatmayı hedefliyor.

Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrılmıştı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetmişti.

Kapalı gişe oynanacak

Galatasaray-Kayserispor maçı dolu tribünler önünde oynanacak. Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilme ihtimali bulunan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti.

Bugünkü mücadelede kombine bilet ve loca sahiplerinin de büyük oranda tribündeki yerini alması bekleniyor.

Buruk, kariyerine 1 kupa daha eklemek istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

6 futbolcu ilk kez şampiyonluk yaşayacak

Galatasaray, bu akşam şampiyonluğu garantilerse kadrosundaki 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşayacak.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, daha önce en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmedi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray

Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Kayserispor

Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon

Meteoroloji duyurdu: Kuzeyde sıcaklıklar azalacak, yurtta sağanak yağış etkili olacak!Meteoroloji duyurdu: Kuzeyde sıcaklıklar azalacak, yurtta sağanak yağış etkili olacak!Gündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte öne çıkan başlıklarTBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte öne çıkan başlıklarGündem
Küçükbaş hayvan sayısı artacak, et fiyatları düşecekKüçükbaş hayvan sayısı artacak, et fiyatları düşecekEkonomi

 

Spor
'Ali Koç imza toplanan derneği bastı' haberlerine açıklama
'Ali Koç imza toplanan derneği bastı' haberlerine açıklama
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak:  Beraberlik bile şampiyon yapacak
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkacak:  Beraberlik bile şampiyon yapacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu
Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu
La Liga'da Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti
La Liga'da Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti
Fenerbahçe'de Mourinho defteri kapanıyor mu? Portekiz’den açıklama geldi!
Fenerbahçe'de Mourinho defteri kapanıyor mu? Portekiz’den açıklama geldi!
Galatasaray'ın Süper Kupa'daki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Süper Kupa'daki rakibi belli oldu
Adı Benfica ile anılıyordu * Fenerbahçe milli futbolcuya imzayı attırdı.

Futbol Haberleri

Adı Benfica ile anılıyordu * Fenerbahçe milli futbolcuya imzayı attırdı.
Derbiye geri sayım başladı: En farklı skorlar, tarihe geçen maçlar! Derbi tarihinden ilginç notlar

Galatasaray Haberleri

Derbiye geri sayım başladı: En farklı skorlar, tarihe geçen maçlar! Derbi tarihinden ilginç notlar
Galatasaray Guela Doue transferini bitiriyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu

Futbolcular Haberleri

Galatasaray Guela Doue transferini bitiriyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu
Bu konularda ilginizi çekebilir
futbol galatasaray Futbolcular