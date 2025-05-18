Şampiyonluğa 1 kala... Galatasaray kupa için sahaya çıkıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam, Bellona Kayserispor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1 puan alması durumunda lig şampiyonluğunu da matematiksel olarak garantileyecek.

Bu sonuçla Aslan, üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazanacak ve formasına 5. yıldızı takacak.

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden ve sonrasında çıktığı 8 maçtan da üstün ayrılan Galatasaray, bol gollü galibiyetle Aslantepe'de tam bir bayram yaşatmayı hedefliyor.

Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrılmıştı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetmişti.

Kapalı gişe oynanacak

Galatasaray-Kayserispor maçı dolu tribünler önünde oynanacak. Sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluğun ilan edilme ihtimali bulunan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tüketti.

Bugünkü mücadelede kombine bilet ve loca sahiplerinin de büyük oranda tribündeki yerini alması bekleniyor.

Buruk, kariyerine 1 kupa daha eklemek istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon olmaya çok yakın.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüslemeleri halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşayacak.

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

6 futbolcu ilk kez şampiyonluk yaşayacak

Galatasaray, bu akşam şampiyonluğu garantilerse kadrosundaki 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşayacak.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli futbolcu Eren Elmalı, Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski, milli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ve genç kanat oyuncusu Berat Luş, daha önce en üst düzey bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmedi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray

Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Kayserispor

Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon