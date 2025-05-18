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TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte öne çıkan başlıklar

TBMM'de yeni haftada yoğun mesai sürecek. Meclis Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu’na 5, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 3 üyelik için seçim yapılacak. Bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeren teklifin görüşmeleri de sürecek.

Haber Merkezi
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TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte öne çıkan başlıklar
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada yoğun mesai sürecek.

Meclis Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) 5 üye seçilecek.

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasında gizli oylama yapılacak.
Her bir HSK üyeliği için birinci turda 400, ikinci turda 360 oy şartı aranacak.

Oylamalardan sonuç alınamazsa en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) da AK Parti, CHP ve İyi Parti kontenjanlarından görev süresini dolduranların yerine 3 yeni üye seçilecek.

RTÜK seçimleri gizli oyla yapılacak. En çok oy alan adaylar seçilecek.

Zirai don olayını araştırılacak

Genel Kurulda bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararnamede değişiklik içeren teklifin görüşmeleri sürecek.

19 maddeden oluşan teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi. Düzenleme ile devlet memurları kanununda değişikliğe gidiliyor.

Buna göre mesleğe, özel yarışma sınavına tabi tutularak yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Yeni haftada komisyonlarda da yoğun mesai devam edecek.

Zirai don olayını araştırma komisyonu, Salı günü toplanacak. Toplantıda komisyonun çalışma usulünün yanı sıra çalışma takvimi konuşulacak.

Plan ve Bütçe komisyonu Perşembe günü bir toplantı yapacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları çerçevesinde yasal düzenlemeler içeren AK Parti teklifi ele alınacak.

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