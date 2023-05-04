Eker I Run bu yıl “Koşuyoruz” mottosuyla düzenlenecek

BURSA (EKONOMİ) - Eker Süt Ürünleri tarafından, spor sevgisini ve iyilikleri çoğaltmak amacıyla düzenlenen Eker I Run Koşusu'nda 10. yıl heyecanı başladı. 10 yıl önce 750 kişiyle başlayan ve gelinen aşamada 3 bin 500 kişinin katıldığı dev bir koşu festivaline dönüşen Eker I Run, 1 Ekim Pazar günü Bursa’da yapılacak. Bu yıl “Koşuyoruz” mottosuyla düzenlenecek 10. Eker I Run’ın konsepti bir manifesto videosuyla paylaşıldı. Videoda, 10. yılın heyecanı ve Cumhuriyetin 100. yılının coşkusuyla yapılan Eker I Run'ın hayatın tüm renklerini kucakladığı; yeni başlangıçlara, iyiliğe ve eğlenceye doğru koştuğu vurgulandı.

2014 yılından bu yana durmadan koşan Eker I Run'ın; 10. yılın heyecanı ve Cumhuriyetin 100. yılının coşkusuyla bir kez daha yola çıktığı ifade edildi. Sadece bir koşu olmaktan öte büyük bir festivale dönüşen etkinliğin, Cumhuriyetin değerleriyle birlikte hayatın tüm renklerini kapsayarak; umuda, iyiliğe, hayallere, eğlenceye koştuğu anlatıldı.

Kayıtlar başladı

Kayıt süreci başlayan 10. Eker I Run kapsamında; 42K Maratonu, 15K ve 5K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu ve Paten Yarışı yapılacak. Eker I Run organizasyonunun en anlamlı etkinliklerinden olan Yardımseverlik Koşusu’nda ise Adım Adım ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının sosyal değer yaratan projeleri için bağış toplanarak bu projeler için kaynak yaratılacak.