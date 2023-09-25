Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de yapıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen şampiyonada sporcular, 750 metre uzunluğundaki zorlu parkurda birbirlerini geçmek için mücadele etti. Yarışları, Kartepe Belediye Başkanı Av.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan ve sporseverler yakından takip etti.

Heyecan fırtınasının eksik olmadığı yarışta sporcular, şampiyonanın Maşukiye’deki ilk gününde lastik, kaya, ağaç, su ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sıradan başlamak için mücadele verdi. Endurocular, şampiyonanın ikinci gününde ise Kartepe eteklerinde ekstrem test ve Karanlık orman mevkiindeki enduro testten oluşan parkurda zamanla ve doğayla mücadele etti.

Sezonun ikinci ayak yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

ENDURO GP

1. Arif Şişman, 2. Rafet Karakuş, 3. Gökhan Kart

E1 SINIFI

1. Gökhan Gökçe, 2. Salih Serim, 3. Murat Can Köse

E2 SINIFI

1. Rafet Karakuş, 2. Salih Çarpışantürk, 3. Taha Can Çataloğlu

E3 SINIFI

1. Gökhan Kart, 2. Ömer Bulduk, 3. Nurdoğan Kuzu

EG SINIFI

1. Emirhan Kurt, 2 .Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Efe Ülker

EB SINIFI

1. Arif Şişman, 2. Aykut Kızıltan, 3. Emre Esen

EC SINIFI

1. Ümit Kaya, 2. Hasan Gider, 3. Ufuk Dinçay

EV SINIFI

1. Recep Bahadır Çaktı, 2. Erdem Gülüş, 3. Mehmet Okuyan

EK SINIFI

1. İrem Ertüzün, 2. Kayra Su Yazıcı, 3. Aslı Kutluca

ATV GP

1. İsrafil Akyüz, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Haktan Özkul

S1 SINIFI

1. Haktan Özkul, 2. Osman Fırat, 3. Ömer Demirhan

S2 SINIFI

1. İsrafil Akyüz, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Emrecan Uzlaş

S3 SINIFI

1. Hasan Yatgın, 2. Murat Yatgın, 3. Eren Kaynak