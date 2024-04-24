Eski Arjantinli futbolcu Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı
Eski Arjantinli futbolcu Carlos Tevez'in, göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin ekibi Independiente'den yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Carlos Tevez'in tedavisi tamamlanana kadar hastanede kontrol altında tutulacağı kaydedildi.
Kariyerinde Manchester City, Manchester United ve Juventus ile şampiyonluklar yaşayan Tevez, geçen yaz Independiente'nin başına geçmişti.