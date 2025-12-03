Eski Beşiktaşlı futbolcu Faruk Karadoğan yaşamını yitirdi

Beşiktaş, 1965-1972 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen eski milli futbolcu Faruk Karadoğan’ın vefat ettiğini üzüntüyle duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “1965-72 yılları arasında formamızı terleten, bu dönemde kazandığımız iki lig şampiyonluğunda önemli katkıları bulunan efsane futbolcularımızdan Faruk Karadoğan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği hizmetleri her zaman saygıyla anacağımız Faruk Karadoğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

TFF başsağlığı mesajı iletti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 14'ü A Milli Takım, 11'i Ümit Milli Takım ve 12'si de U18 Milli Takımı olmak üzere toplam 37 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Faruk Karadoğan, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Adanaspor, Gençlerbirliği ile Çukurova İdman Yurdu Spor kulüplerinde oynamış ve toplamda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve 1 kez de RCD Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Merhum Faruk Karadoğan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."