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Eski futbolcu İbrahim Ertin hayatını kaybetti

Göztepe'nin eski futbolcusu İbrahim Ertin, Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası 74 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Eski futbolcu İbrahim Ertin hayatını kaybetti
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İncirliova ilçesinde evinde kalp krizi geçiren eski futbolcu İbrahim Ertin (74), Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertin, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ertin, Göztepe formasıyla 1974-1975, 1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında mücadele etti.

Ertin’in cenazesi, yarın İncirliova Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

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