EURO 2024'te günün programı: B ve C gruplarında kritik maçlar

2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda ikinci müsabakalarda dün akşam Almanya ile Macaristan, İskoçya ile de İsviçre karşı karşıya geldi.

Grubun ikinci maçında ev sahibi Almanya, Stuttgart Arena'da Macaristan'ı Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Almanlar, ilk maçta da İskoçya'yı 5-1 ile geçmişti. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Almanya, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

Grupta diğer maçta ise İskoçya ile İsviçre, Köln Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen İsviçre avantajını korumayı bildi. İlk maçta Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçya ise ilk puanını İsviçre karşısında elde etti.

Turnuvada bugün

EURO 2024'te C Grubu'nda Slovenya-Sırbistan maçı saat 16.00'da Münih'te, Danimarka-İngiltere maçı saat 19.00'da Frankfurt'ta, B Grubu'nda ise İspanya-İtalya maçı saat 22.00'de Gelsenkirchen'de oynanacak.

Arena AufSchalke'de oynanacak İspanya-İtalya maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.

B Grubu'nda ilk maçlarda İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yenerek iddiasını ortaya koymuştu. İtalya ise Arnavutluk'u tek golle geçmeyi başarmıştı.

Galip gelecek takım, gruptan çıkmayı garantileyecek.

Danimarka-İngiltere maçı

C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda mücadele eden iki takım, Frankfurt Arena'da sahaya çıkacak. Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ukrayna'dan Mykola Balakin olacak.

İngiltere'de hedef gruptan çıkmayı garantilemek

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Danimarka'yı yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde.

C Grubu'na 1-0'lık Sırbistan galibiyetiyle başlayan İngiltere, grup liderliğini elinde bulunduruyor. Yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 6'ya çıkaracak İngiltere, son 16'ya kalmayı garantileyecek.

Danimarka, EURO 2020'nin rövanşını almak istiyor

Danimarka, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde elendikleri rakibi karşında rövanşı almayı hedefliyor.

İki takım son olarak EURO 2020 yarı finalinde karşılaşmış, İngiltere uzatmaya giden maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Gruptaki ilk maçında Slovenya karşısında öne geçmesine rağmen 1-1'lik skora razı olan Danimarka, İngiltere maçını kazanması durumunda gruptan çıkma iddiasını güçlendirecek. Aksi durumda 1 puanı bulunan son yarı finalist Danimarka ciddi yara alacak.

Slovenya-Sırbistan maçı

C Grubu'nda mücadele eden Slovenya ile Sırbistan'ın Münih Futbol Arena'da oynayacağı maç, TSİ 16.00'da başlayacak.

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.

Sırbistan ilk maçında İngiltere'ye yenildi

Fenerbahçeli Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, turnuvaya İngiltere mağlubiyetiyle başladı.

C Grubu'nun ilk maçında turnuvanın favorilerinden İngiltere ile mücadele eden Sırbistan, Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 mağlup oldu.

Slovenya, ilk galibiyet peşinde

Slovenya, Sırbistan maçında Avrupa şampiyonalarındaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

EURO 2024'teki ilk maçında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, yine galibiyet elde edemedi.

Maçları TRT yayınlıyor.