Euroleague’de şampiyon Real Madrid

Hüseyin ASLIYÜCE

Litvanya’nın Kaunas şehrinde 19-21 Mayıs tarihlerinde Zalgirio Arena’da gerçekleşen Turkish Airlines EuroLeague Final Four mücadeleleri Real Madrid şampiyonluğuyla sona erdi.

Real Madrid, şampiyonluk maçında rakibi Olympiakos’u 79-78‘lik skorla mağlup ederek THY EuroLeague kupasının sahibi oldu. Final four’a katılan Barcelona’yı 78’e 66’lık skorla mağlup eden Monaco takımı ise seriyi üçüncü olarak tamamladı.



Final maçının en değerli oyuncusu olan Real Madrid’li Walter Tavares’e 1 milyon Miles&Smiles mil ödülünü Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Rafet Fatih Özgür teslim etti.



Final mücadelesi sonrası açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Kaunas’ta düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four’da Avrupa basketbolunun en büyük takımlarının mücadelelerine bir kez daha tanık olmak büyük bir zevkti ve aralarından Real Madrid Şampiyon olmaya hak kazandı. Avrupa’nın en büyük basketbol turnuvasına isim sponsorluğunun 13. Yılını kutlayan Türk Hava Yolları, sporun birleştirici gücüne ve basketbolun ülkeleri ve kıtaları aşan tutkusuna inanıyor. Türk Hava Yolları Euroleague’in giderek genişleyen rota ağımıza benzer şekilde büyüyen küresel erişimine olan inancımızla, kıtanın en rekabetçi basketbol organizasyonunu güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



Euroleague Basketbol Başkanı Dejan Bodiroga ise ‘’Böyle olağanüstü bir Final Four’a tanık olduğum için büyük bir memnuniyet duyuyorum. Real Madrid, Olympiakos, AS Monaco ve FC Barcelona, bize üst düzey bir gösteri sundu.Şampiyon Real Madrid’i 2023 Turkish Airlines Euroleagueşampiyonu olduğu için tebrik ediyorum. Zalgirio Arena’da binlerce taraftar, uyum içinde aktivitelerle dolu bir hafta sonu geçirdi. Tüm ortaklarımızın iş birliğini vurgulamak ve isim ortağımız Türk Hava Yolları’na en derin şükranlarımı sunmak istiyorum.’’ şeklinde konuştu.



Şampiyonluk maçı sırasında havada kaldığı 1.05 saniyelik süreyle “Flight Time Şampiyonu” olan Real Madrid’li Rudy Fernandez’e THY Miles&Smiles’tan 105.000 Mil ile ödüllendirildi.







Yarı final maçında ilk periyot sonrasında gerçekleşen “Şanslı Koltuk” yarışmasını kazanan seyirci 100.000 mil ödülün sahibi oldu. Ayrıca fanzone alanında üç gün boyunca düzenlenen Jump&Dunk yarışmasında en uzun sürede havada kalan ve en uzağa sıçrayan 3 taraftara da Miles&Smiles’tan 50 biner mil ödül verildi.