Fatih Terim hakkında çarpıcı iddia: Bir Türk takımını satın almaya hazırlanıyor

Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayırdığı günden bu yana gözlerden uzak bir hayat süren Fatih Terim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 'İmparator' o takımı satın almak için düğmeye bastı.

Gazeteci Onnik Azinyan'ın aktardığına göre, son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, bu sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Süper Lig'in son sırasına demir atan Adana Demirspor'u satın almayı planlıyor.

Azinyan, söz konusu gelişme hakkında "Fatih Terim galiba Adana Demirspor'u alıyor. Öyle bir hava var. Öyle duyuyorum. Duyum. İhtimal. Sayın Fatih Terim Adana Demirspor'a altyapı, sıkı bir şey düşünüyor. Adana Demirspor onun takımı." ifadelerini kullandı.