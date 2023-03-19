Fenerbahçe Alanya'dan galibiyetle döndü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında ev sahibi Alanyaspor Koulouris'in golüyle öne geçti.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler 65. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

85. dakikada kanaılan penaltıda bir kez daha topun başına geçen Valencia skoru Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Emre Mor'un 90+2'deki golü maçın skorunu belirledi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus 68. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'den tepki: Sisteminize yazıklar olsun

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapılan maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Devre arasına 1-0 geride gittikleri müsabaka devam ederken sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"