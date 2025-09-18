Fenerbahçe, Alanyaspor maçı sonrası bugün TFF'ye gideceğini duyurdu

  1. Ekonomim
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 16.00'da Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Merkezi
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün saat 16:00'da Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz.”

Ne oldu?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kuruluyla birlikte bugün Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ziyarette bulunma kararı aldı.

Ali Koç’un seçim hesabından yapılan duyuruya göre Koç ve yönetim ekibi, hakem kararlarıyla ilgili görüşmek üzere bugün 16:00'da TFF’ye gidecek.

