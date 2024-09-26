Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk 20 dakikada 3 net pozisyona girse de bu bölümde golle buluşamadı. Topun kontrolünü sağlayan ve rakip yarı sahada bu bölümden sonra daha fazla gözüken sarı-lacivertliler, 26. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle öne geçti. Kalan bölümde rakibine gol fırsatı vermeyen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına rakip yarı sahada baskıyla başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Rakibin 74. dakikada 10 kişi kalmasıyla rahatlayan Fenerbahçe, 82. dakikada Christian Burgess'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe'de 90. dakikada Bright Osayi-Samuel, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken penaltıya sebebiyet verdi. 90+2. dakikada kullanılan penaltıda kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Atağın devamında 90+3. dakikada konuk ekip, Ross Sykes ile golü bulsa da Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Twente ile karşılaşacak.