Fenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı! Ali Koç'tan açıklama geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu toplantısının Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Başkan Koç, Türkiye Kupası’na katılma kararını açıkladı. Koç, "Türkiye Kupası'na katılma kararı verdik. U19 ile değil hocamızın karar vereceği bir kadroyla. İş terse dönerse her zaman çekilme kararımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız" dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Seçimde üç tane hedefimiz vardı. Kuraklık dönemini bitirerek tribünlerde birliği sağlamak, mali bağımsızlığa ulaşmak ve başarılı kulüp vizyonunu sürdürmek hedefimiz var. Üç hedefin ikisinde başarılı sağladık. Her şey futbol burada başarıya ulaşılmadıkça arzu ve beklenti daha da arttı. Diğer başarıların karşılığı olmadı. Bu bağlamda camiamıza hayal kırıklığı yaşattığımız doğrudur. Bunun için üzgün ve mutsusuz.

Yasa dışı bahis ve karaborsa tartışmaları

Ezeli rakibimiz yasa dışı bahis ve karaborsadan gelen paraya tenezzül ederken Fenerbahçe'nin kasasına haram para sokmadığımız için gurur duyuyoruz."

"Son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç hatası yok muydu? Bize atfedilen transfer yanlışları, yönetim hataları onlarda yok muydu? Ne hikmetse biz şampiyon olamadık. Geçen sene kusursuz bir sezon geçirdik. Bizi durduramayınca da diğer takımı iteklediler.

Bu seneyi saymayın, son 10 senede bizimle Galatasaray arasında 1 puan fark var. Kaç şampiyonluk fark var, 5. Bunu istatistik dili ile de hayatın olağan akışıyla da anlatamazsınız."

Ali Koç'tan taraftara çağrı

"Taraftarın tepkisini bir yere kadar anlayışla karşılıyoruz. Ancak bu negatif ortamda başarı gelmez. Fenerbahçe taraftarı inanır ve isterse Fenerbahçe'nin önünde hiçbir güç duramaz. 'Yönetim hakkımızı koruyamıyor’ diyen bir kitle var. Siz tribünde takımımızın hakkını ne kadar koruyorsunuz?

Taraftarımıza şunu sormak istiyorum. Mabedimiz dediğimiz Kadıköy'ü takımımız için deplasmana mı çevireceğiz, yoksa sonsuz destekle itici güç mü olacağız?"

Dursun Özbek'e yalancılık suçlaması

"Trabzon'daki maçtaki linç girişimi bardağı taşıran son damla olmuştur. 2 Nisan'da kongre yaptık ve bu kongreden beri Türk futbolunda değişim başladı.

Süper Kupa maçına U19 takımıyla istemeye istemeye iki dakikalık sahaya çıktık. Dünya basınında ses getiren hamlemiz değişim fitilini ateşleyen en önemli hamleydi.

Tarihin en kötü federasyonu diyerek istifa diyen, imza vereceğim diyerek vermeyen, Şanlıurfa'da maça iki saat kala dönemin Federasyon başkanı ile buluşup, Büyükekşi'nin başkanlığının devam etmesi için strateji kuran başkan kimdi? Sayın Dursun Özbek. Kendisi böyle bir toplantı yapabiliyor. Ancak olmayan bir toplantı üzerinden mevcut Federasyonunu yalılarda gizli gizli bizlerle buluşuyor diye iftira atıyor. Yok efendim televizyona katılalım demiş ama kabul etmemişim. Kulliyen yalan. Gözünün içine baka baka yalan söylüyor.

18 Temmuz'da herkesin kazanacağını düşündüğü Büyükekşi'nin federasyonu Türk futbolundan uzaklaştırıldı. 18 sene sonra malum örgütün unsurları olmayan bir federasyon göreve geldi. Genç hakemlere fırsat tanındı. İstenilen sonuçlar VAR'daki insanlar nedeniyle alınamadı. Şimdi ikinci yarıda yabancı VAR olacağı söyleniyor. Yabancı VAR bütün maçlarda oynanmayacaksa desteklemeyiz biz çekiliriz."

Türkiye Kupası Kararı

"Türkiye Kupası'na katılma kararı verdik. U19 ile değil hocamızın karar vereceği bir kadroyla. İş terse dönerse her zaman çekilme kararımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız."