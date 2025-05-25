Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu oldu

Bu gurur Fenerbahçe'nin, bu gurur Türkiye'nin!.. Fenerbahçe, Abu Dabi'de tarih yazdı, Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, Etihad Arena'da oynanan Final Four final maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

4. finalde 2. kupa!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 2017'nin ardından ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İlk olarak 2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini elde etti.

Euroleague'de 7. kez Final Four tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.