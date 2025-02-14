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Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı yarıda kaldı

Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçında sahaya atılan yabancı maddeler sonrası hakemler ve Galatasaray takımı soyunma odasına gitti.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı yarıda kaldı
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ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 66-48 önde götürürken maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 3. anons yapıldı. Ardından maçın hakemleri ve Galatasaray takımı soyunma odasına gitti.

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