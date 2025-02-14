Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı yarıda kaldı
Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçında sahaya atılan yabancı maddeler sonrası hakemler ve Galatasaray takımı soyunma odasına gitti.
ING Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 66-48 önde götürürken maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle 3. anons yapıldı. Ardından maçın hakemleri ve Galatasaray takımı soyunma odasına gitti.
Sahaya atılan yabancı maddeler sonrası hakemler ve Galatasaray soyunma odasına gitti. pic.twitter.com/UZuYjq0sa7— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 14, 2025