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TFF, sahadan çekilme cezasını ağırlaştırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişiklikle, sahayı terk etmenin cezasını ağırlaştırdı.

Haber Merkezi
AA
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TFF, sahadan çekilme cezasını ağırlaştırdı
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 Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, talimatın 46. maddesi değiştirilerek 36/A maddesi eklendi.

Buna göre, sahayı terk eden kulübün yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.

Söz konusu kulüp, takip eden sezona -9 puan cezasıyla başlarken, oyuncularına da 5 ila 10 maç arası men cezası uygulanacak.

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