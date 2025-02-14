TFF, sahadan çekilme cezasını ağırlaştırdı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişiklikle, sahayı terk etmenin cezasını ağırlaştırdı.
AA
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, talimatın 46. maddesi değiştirilerek 36/A maddesi eklendi.
Buna göre, sahayı terk eden kulübün yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.
Söz konusu kulüp, takip eden sezona -9 puan cezasıyla başlarken, oyuncularına da 5 ila 10 maç arası men cezası uygulanacak.
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