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Olaylı maç sonrası TFF kararını verdi! Bir daha maçlarda görev almayacak

Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, Adana ekibinin oyuncularının sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Jakob Sundberg'in penaltı pozisyonundaki kararı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. TFF'nin VAR hakemi Sundberg için aldığı karar belli oldu.

Haber Merkezi
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Olaylı maç sonrası TFF kararını verdi! Bir daha maçlarda görev almayacak
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Adana Demirspor’un Galatasaray ile oynadığı maçta yaşanan olaylar, spor kamuoyundaki tartışmaların odağında kalmaya devam ediyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg, maçta aldığı kararlarla büyük eleştiri topladı.

Özellikle Galatasaray’ın Mertens ile kazandığı penaltıda hakem Oğuzhan Çakır’ı VAR’a çağırmaması, Sundberg’i hedef tahtasına koydu.

Bu pozisyon nedeniyle yoğun şekilde eleştirilen Danimarkalı hakemle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, TFF, Jakob Sundberg hakkında net bir karar aldı.

Yapılan değerlendirme sonrası Danimarkalı hakeme Süper Lig’de bir daha görev verilmemesi kararlaştırıldı. Bu karar, futbol camiasında farklı tepkilere yol açtı.

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