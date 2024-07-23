Fenerbahçe-FC Lugano: 4-3

İlk yarı

3. dakikada sol tarafta topla buluşan Cimignani’nin sol ayağıyla yaptığı ortada kaleci Livakovic, doğrudan kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



4. dakikada Grgic’in sağ taraftan ortasında El Wafi’nin ceza sahası içinde ön direkten yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kaleci Livakovic’in sağından filelerle buluştu. 1-0



30. dakikada Çağlar’ın pasında sağ tarafta topla buluşan Tadic, topuk pasıyla topu Fred’e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Saipi, uzak köşeye giden topu oyun alanına çeldi.



36. dakikada Szymanski’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.



44. dakikada Tadic, ceza sahası içerisinde Cimignani’nin müdahalesiyle yer kaldı. Hakem Tiago Martins, penaltı noktasını gösterdi.



45+1. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Dzeko’nun vuruşunda kalesi Saipi’nin ayağına da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

İkinci yarı

46. dakikada Tadic’in pasında Dzeko’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın direk dibinden ağlarla buluştu. 1-2

64. dakikada Bislimi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

67. dakikada Szymanski’nin sol taraftan pasında Dzeko’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-3

73. dakikada Fred’in pasında topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yerden giderek ağlarla buluştu. 2-4

90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş’tan topu kapan Valenzuela, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşede filelerle buluşturdu. 3-4

Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Ribeiro

Lugano FC: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic (Belhaj Mahmoud

Dk. 80), Doumbia, Cimignani (Mai dk. 61), Bislimi (Correia dk. 71), Bottani (Mahou dk. 72), Aliseda (Przybylko dk. 72)

Yedekler: Osigwe, Mina, Brault-Guillard, Hajdari, Macek, Mahou, Marques, Ryter

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 69), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 86), Krunic, Tadic (Ferdi Kadıoğlu dk. 69), Szymanski, Kent (İrfan Can Kahveci dk. 68), Dzeko (Cenk Tosun dk. 80)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: El Wafi (dk. 4), Uran Bislimi (dk. 64), Valenzuela (dk. 90+4) (Lugano FC) Edin Dzeko (dk. 45+1 Pen., dk. 46 ve dk. 67), Ferdi Kadıoğlu (dk. 73)(Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: El Wafi, Papadopoulos, Bottani, Grgic, Zanotti (Lugano FC) Çağlar Süyüncü, Dusan Tadic, Oosterwolde (Fenerbahçe)